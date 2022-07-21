Рим, 21 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. 31-летний нидерландский центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум согласился перейти в римскую «Рому». Об этом 21июля сообщило издание Il Messaggero.

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По информации источника, футболист заручился поддержкой генерального директора «Ромы» Тиаго Пинто и дал согласие на переход.

В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум принял участие в 31-м туре французской Лиги 1 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Вейналдума с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 18 миллионов евро.