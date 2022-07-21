Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Сегодня, 21 июля, пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила о продлении контракта с 24-летним бразильским атакующим полузащитником Венделом. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

Игрок ФК «Зенит» Вендел после забитого гола Дарья Драй © ИА REGNUM

За «Зенит» Вендел выступает с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 25-ти турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.