Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Известный американский писатель Стивен Кинг отрёкся от своих слов о величии одного из основателей украинского национализма Степана Бандеры, о чем он ранее заявил во время беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецов (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Он написал об этом 20 июля на своей странице в одной из соцсетей.

«Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды», — отметил в своём сообщении.

При этом также ранее Кинг признал факт того, что его разыграли и заявил, что он понятия не имеет о том, кто такой Бандера.

Отметим, 18 июля российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Стивена Кинга, позвонив ему якобы от имени украинского лидера Владимира Зеленского.