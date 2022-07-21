Рим, , 18:18 — REGNUM Римский футбольный клуб «Лацио» подпишет 34-летнего бразильского экс-защитника мадридского «Реала» Марсело. Об этом 21 июля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Марсело Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, Марсело просит у руководства «Лацио» трехлетний контракт, по которому футболист будет получать около 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошедшем сезоне Марсело принял участие в двенадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле бразилец провел 521 минуту.

За «Реал» Марсело выступал с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.