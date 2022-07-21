Лион, Франция, , 18:15 — REGNUM Французский футбольный клуб «Лион» договорился с амстердамским «Аяксом» о выкупе контракта 29-летнего флангового защитника сборной Аргентины Николаса Тальяфико. Об этом 21 июля сообщило издание De Telegraaf.

Николас Тальяфико Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, футболист согласовал с «Лионом» условия личного контракта. Зимой «Аякс» отказался отпустить Тальяфико в «Барселону».

В прошедшем сезоне Николас Тальяфико принял участие в 22-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 930 минут.

Тальяфико выступает за «Аякс» с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.