Москва, , 18:11 — REGNUM Заявления главы украинского МИД Дмитрий Кулебы о том, что «Украина и США во всех смыслах на одной волне» по поводу цвета туфель первых леди этих двух стран, прокомментировала 21 июля официальный представитель министерства иностранных России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Кулеба таким образом оценил то, что первые леди США и Украины в ходе фотографирования в Белом доме надели туфли голубого и жёлтого цветов.

«Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности», — написала в своём сообщении Захарова.

Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала символичным, что найденные в Африке останки морского беспозвоночного были названы учёными в честь украинского лидера Владимира Зеленского.