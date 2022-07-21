Москва, 21 июля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Заявления главы украинского МИД Дмитрий Кулебы о том, что «Украина и США во всех смыслах на одной волне» по поводу цвета туфель первых леди этих двух стран, прокомментировала 21 июля официальный представитель министерства иностранных России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Кулеба таким образом оценил то, что первые леди США и Украины в ходе фотографирования в Белом доме надели туфли голубого и жёлтого цветов.

«Это ещё одно подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности», — написала в своём сообщении Захарова.

Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала символичным, что найденные в Африке останки морского беспозвоночного были названы учёными в честь украинского лидера Владимира Зеленского.