Москва, , 18:03 — REGNUM Бывший режиссёр, сценарист и постановщик детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий приговорён Солнцевским суд Москвы к 14 годам колонии по делу о педофилии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры российской столицы.

Илья Белостоцкий Фото предоставлено режиссёром и продюсером х∕ф «Бегство рогатых викингов»

«С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Также указывается, что указанное лицо было осуждено за совершение преступления, которое предусмотрено пунктом «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). При этом приговор ещё не вступил в силу и его можно обжаловать.

Отметим, российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, член Гильдии кинорежиссеров России Илья Белостоцкий с середины нулевых годов работал постановщиком в киножурнале «Ералаш».