Курск, 21 июля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. По организациям и учреждениям Курской области 21 июля прокатилась волна сообщений о минировании, сообщила пресс-служба областной администрации.

Телефон

Звонки поступали с неизвестных телефонных номеров. Звонящие при этом представлялись сотрудниками МЧС России.

В МЧС заявили, что сотрудники ведомства таких звонков не делают, и попросили доверять только информации на официальных ресурсах. В случае поступления похожих звонков курян попросили незамедлительно сообщать информацию в экстренные службы.