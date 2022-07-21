Кострома, , 22:08 — REGNUM При голосовании на дополнительных выборах депутата Костромской областной думы по округу №3 используют комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие вести автоматический подсчёт голосов. Об этом сообщает Избирательная комиссия Костромской области.

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Электронные урны будут установлены на всех 10 избирательных участках, задействованных в довыборах. Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября 2022 года. Выдвижение кандидатов закончится 31 июля.

Пока побороться за депутатское кресло изъявили желание три кандидата: главврач окружной больницы Костромского округа №1 Владимир Храмов (Единая Россия), экс-депутат гордумы Иван Сабуров (ЛДПР), бывший глава регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов (КПРФ). Своих кандидатов на выборы также выставят «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напомним, мандат освободился после того как заместитель председателя законодательного собрания Иван Богданов был назначен заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Кроме довыборов в думу осенью 2022 года в области пройдёт ещё 18 избирательных кампаний.

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