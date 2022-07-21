Йошкар-Ола, , 17:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 июля выздоровели с начала пандемии 43 683 жителя республики, за последние сутки выписаны три человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 851 случай заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона попали четыре человека, накануне не был госпитализирован ни один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 также три человека.