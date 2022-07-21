В портах Эстонии зафиксировано резкое падение объемов грузоперевозки
Таллин, 21 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Грузооборот портов Эстонии в июне 2022 года снизился за год на 18,3% до 2,7 млн тонн. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.С начала 2022 года грузооборот портов страны составил 17,73 млн тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот портов Эстонии в 2021 году в сравнении с 2020 годом вырос на 4,5% до 39,3 млн тонн, что было на 1,7 млн тонн больше, чем в 2020 году. 10 лет назад объем грузопотока в портах Эстонии был во много раз больше нынешнего, однако после начала санкционных войн ЕС против России в 2014 году последовал спад.
По сравнению с самым низким за последнее десятилетие объемом перевалки грузов в 2016 году, в 2021 году грузопоток был на 17% больше, однако по сравнению с наиболее успешным для портов годом — 2011 — на 18% меньше.