Таллин, 21 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Грузооборот портов Эстонии в июне 2022 года снизился за год на 18,3% до 2,7 млн тонн. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.С начала 2022 года грузооборот портов страны составил 17,73 млн тонн.

Portoftallinn.com Порт Мууга, Эстония

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот портов Эстонии в 2021 году в сравнении с 2020 годом вырос на 4,5% до 39,3 млн тонн, что было на 1,7 млн тонн больше, чем в 2020 году. 10 лет назад объем грузопотока в портах Эстонии был во много раз больше нынешнего, однако после начала санкционных войн ЕС против России в 2014 году последовал спад.

По сравнению с самым низким за последнее десятилетие объемом перевалки грузов в 2016 году, в 2021 году грузопоток был на 17% больше, однако по сравнению с наиболее успешным для портов годом — 2011 — на 18% меньше.