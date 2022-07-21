Чебоксары, , 17:43 — REGNUM В Чувашии хозяйка и администратор гостевого комплекса VILLAGE в деревне Шобашкаркасы Чебоксарского района признаны виновными в гибели постояльца в бассейне от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Они обвинялись по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Гостевой комплекс в Чувашии пресс-служба СУ СКР по Чувашии

В рамках расследования уголовного дела следователем были допрошены около 60 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, техническую, комплексную строительно-техническую. Все эти мероприятия подтвердили выводы следствия об обстоятельствах совершенного преступления и причастности к нему осужденных.

Приговором суда администратору комплекса назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, хозяйка получила 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории комплекса сдавались в аренду гостевые дома, бани и бассейн. 29 декабря 2020 года сюда заселился 18-летний парень, которому хозяйка и администратор сообщили о возможности пользования бассейном. 30 декабря около 04:00 он прыгнул в бассейн и получил поражение электрическим током. При этом отсутствие устройства защитного отключения подачи электроэнергии не позволило ему выйти из бассейна, и он не менее трёх раз падал обратно в бассейн. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Вода в бассейне попала на контактные стержни электронагревателей, не имевших изоляции, что привело к удару током.

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