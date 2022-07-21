Калуга, , 17:48 — REGNUM В Калужской области в 2022 году для детей-сирот будет приобретено и построено 111 квартир. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В новом доме выделили жильё для детей-сирот Admoblkaluga.ru

Строится дом в Жуковском районе, где детям-сиротам будет выделено 33 квартиры. Рисков невыполнения программы нет, её мероприятия выполняются с опережением. В настоящее время областью приобретена 71 квартира для данной категории. Есть задел на 2023 год, чтобы сохранять динамику и последовательно снижать очередь. Будут приобретены различными способами еще 112 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу, ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на покупку квартир для детей-сирот. Часть средств на решение этого вопроса выделяется из федеральной казны.

«В регионе сформировалась очередь — очередь значительная. Мы видим и то, что сокращается количество ежегодно обращающихся людей, претендующих на получение квартир. Тем не менее, нам нужно нарастить объемы жилья», — отметил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 110 квартир для калужских детей-сирот выделят до конца 2021 года