В Калужской области дети-сироты получат 111 квартир в 2022 году
Калуга, 21 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году для детей-сирот будет приобретено и построено 111 квартир. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Строится дом в Жуковском районе, где детям-сиротам будет выделено 33 квартиры. Рисков невыполнения программы нет, её мероприятия выполняются с опережением. В настоящее время областью приобретена 71 квартира для данной категории. Есть задел на 2023 год, чтобы сохранять динамику и последовательно снижать очередь. Будут приобретены различными способами еще 112 квартир.
Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу, ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства на покупку квартир для детей-сирот. Часть средств на решение этого вопроса выделяется из федеральной казны.