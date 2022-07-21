Санкт-Петербург, 21 июля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области по факту убийства женщины-дизайнера в городе Кудрово возбуждено уголовное дело, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 21 июля в парадной многоквартирного жилого дома на улице Венской в Кудрово (Всеволожский район) было найдено тело 44-летней петербурженки, работавшей дизайнером. Прибывшие на место происшествия следователи зафиксировали не менее двух огнестрельных ранений головы.

«По данному факту следственным отделом по г. Всеволожск СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,— рассказали в ведомстве, отметив, что с места преступления изъята гильза от пистолета, просмотрены камеры видеонаблюдения, допрошены свидетели. Также назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Отметим, что, по данным издания «47 news», в 2020 году женщина взяла у подруги в долг 900 тыс. рублей и не вернула. В результате деньги и процент по сумме знакомая пыталась взыскать через суд. Кроме того, летом 2021 года на погибшую было совершено нападение, неизвестный ударил ее по голове. Однако полиция задержала преступника, и сейчас он отбывает наказание. После чего кто-то поджёг дачу петербурженки, которая по документам принадлежала её матери.