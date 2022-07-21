Будапешт, 21 июля 2022, 17:29 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится 21 июля в Москве заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и вице-премьером- главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым, и с ними обсудит приобретение дополнительных объемов российского природного газа. Об этом 21 июля сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи.
«Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в Будапеште решили приобрести дополнительно 700 млн кубометров голубого топлива, помимо предусмотренных в долгосрочных контрактах объёмов, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии.
«Во второй половине дня министры иностранных дел (России и Венгрии) проведут совместную пресс-конференцию», — добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Европейская комиссия начала разбирательство в отношении Венгрии из-за установления различных цен на топливо.