Будапешт, , 17:29 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится 21 июля в Москве заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и вице-премьером- главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым, и с ними обсудит приобретение дополнительных объемов российского природного газа. Об этом 21 июля сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи.

Петер Сийярто U.S. Department of State

«Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправится в четверг в Москву, где встретится с вице-премьером Александром Новаком, отвечающим за вопросы энергетики, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Будапеште решили приобрести дополнительно 700 млн кубометров голубого топлива, помимо предусмотренных в долгосрочных контрактах объёмов, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии.

«Во второй половине дня министры иностранных дел (России и Венгрии) проведут совместную пресс-конференцию», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Европейская комиссия начала разбирательство в отношении Венгрии из-за установления различных цен на топливо.