Нижний Новгород, 21 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 95 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 857 человек на 21 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 22 жителя области, накануне в больницы попали 14 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 425 407 случаев заражения коронавирусом, из них 97 — за минувшие сутки. 11 592 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе был зарегистрирован один летальный случай, накануне скончались два жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 106 жителей региона.