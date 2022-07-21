Киев, 21 июля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он находится в реанимации. Он заявил об этом 21 июля в видеообращении, обнародованном в телеграм-канале его партии «Слуга народа».

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал… При всем уважении к преклонному возрасту: 44 — это не 70», — сказал он.

Отметим, ранее несколько радиостанций Украины сообщили о том, что Зеленский находится в реанимации и вместо него обязанности главы государства исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Позднее в Киеве заявили, что сети популярных украинских радиостанций якобы подверглись хакерской атаке и потому эта информация является несоответствующей действительности.