Берёзовский, Свердловская область, , 17:13 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Свердловской области 21 июля сообщило о серьёзном пожаре на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе Западной промзоны г. Берёзовского.

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Тушение огня на площади 2000 кв. м. осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников. Для оперативной разведки пожара и его эффективного тушения задействована беспилотная авиационная система.

В тушении пожара задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава.По оперативной информации, площадь возгорания составляет 2000 кв. м. Очаг удалось локализовать.