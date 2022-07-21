Берёзовский, Свердловская область, 21 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Свердловской области 21 июля сообщило о серьёзном пожаре на полигоне твёрдых бытовых отходов в районе Западной промзоны г. Берёзовского.

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Тушение огня на площади 2000 кв. м. осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников. Для оперативной разведки пожара и его эффективного тушения задействована беспилотная авиационная система.