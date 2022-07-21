Данилов, Ярославская область, , 17:06 — REGNUM Прокуратура Даниловского района Ярославской области передала в полицию материалы проверки обрушения старинных торговых рядов в Данилове. Об этом сообщает прокуратура региона.

Обрушение торговых рядов в Данилове Газета «Северянка»

13 июля обрушилась часть галереи. Ряды являются объектом культурного наследия «Гостиный двор» и построены в 1873 году. Перед обрушением там велись ремонтные работы.

«Реставрационные работы на памятнике проводились с нарушением требований Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Разрешение органа местного самоуправления на проведение реставрационных работ не было получено, задания на их проведение не оформлено, проектная документация не утверждена, авторский надзор за проведением работ не осуществлялся», — сообщили в прокуратуре.

Ремонт вела организация, которая не имела право работать на объектах культурного наследия. Обрушение, как полагают в прокуратуре, произошло именно вследствие ремонта.

По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении материалы направлены в ОМВД России по Даниловскому району для решения вопроса об уголовном преследовании собственника здания. Речь идёт о статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

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