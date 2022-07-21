На владельца рухнувшего памятника в Ярославской области могут завести дело
Данилов, Ярославская область, 21 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Прокуратура Даниловского района Ярославской области передала в полицию материалы проверки обрушения старинных торговых рядов в Данилове. Об этом сообщает прокуратура региона.
13 июля обрушилась часть галереи. Ряды являются объектом культурного наследия «Гостиный двор» и построены в 1873 году. Перед обрушением там велись ремонтные работы.
Ремонт вела организация, которая не имела право работать на объектах культурного наследия. Обрушение, как полагают в прокуратуре, произошло именно вследствие ремонта.
По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении материалы направлены в ОМВД России по Даниловскому району для решения вопроса об уголовном преследовании собственника здания. Речь идёт о статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».