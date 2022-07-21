Берёзовский, Свердловская область, , 17:05 — REGNUM Пожар на полигоне твердых бытовых отходов города-спутника Екатеринбурга — Березовского, в настоящее время локализован. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в своём телеграм-канале.

Пожар Pixabay.com

«Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов в городе Березовском локализован на площади 2000 кв. метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент сотрудники противопожарных служб принимают меры по ликвидации огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полигоне твердых бытовых отходов города Березовского произошёл пожар.