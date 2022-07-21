Москва, 21 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Дмитрий Денисов

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Дочки» недружественных иностранных банков заплатят за дискриминацию российских кредитных организаций

Российские власти впервые задействовали наиболее жесткий и эффективный способ защитить интересы банков, которые страдают от незаконных действий Евросоюза и США. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, приостановлена выдача разрешений на продажу «дочек» иностранных банков, которые из-за санкций бегут из России. До сих пор они оказывались в привилегированном положении. Если российские «дочки» за границей сталкивались с большевистским по сути, методом, когда материнская структура из-за санкций совершенно незаконно отстраняется от управления своим иностранным подразделением, то зарубежные банки спокойно совершали сделки по продаже российских активов и выводили средства из РФ.

По словам гендиректора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, российская реакция более чем адекватна. «Ведь это миллиарды евро и долларов, замороженные в российских «дочках» в США, Великобритании, Германии и других европейских странах. Якобы эти средства разморозят, когда снимут санкции, но, когда это будет, никому не известно. Мы уже не говорим о месяцах, ситуация может затянуться на годы. При этом санкции негативно отражаются на российском банковском секторе и приносят серьезные убытки», — сказал Самиев.

Зеркальный ответ на санкции становится абсолютно корректным шагом. Внешнее управление иностранной «дочкой» позволит предотвратить вывод капитала из страны, а также сохранить работоспособность банка, что крайне важно для российских компаний и граждан, ставших его клиентами.

По словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, решение российских властей не несет риски потери средств. «Важно понимать, что, независимо от юрисдикции акционеров, это российские кредитные организации, лицензируемые и регулируемые Банком России. При необходимости их поддержат, и эта поддержка будет направлена на защиту интересов их российских клиентов», — заявил агентству ТАСС Беликов.

Следующим шагом для правительства и Центрального банка могла бы стать передача иностранных банковских «дочек» в управление надежным российским банкам с последующим преобразованием в самостоятельные финансовые организации. «Это ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк, и другие. У них есть опыт работы на рынке, опыт санации, управления широкой сетью, а также высокий уровень компетенции персонала», — отмечает Самиев. По его словам, при передаче в управление иностранные головные организации не будут лишены права собственности. Доверительное управление будет осуществляться в течение 5 лет, чтобы в последующем в рамках досудебных соглашений можно было развернуть развитие этих банков как внутри страны, так и на международной арене.

Пока решений о передаче работающих в РФ иностранных банковских структур в управление госбанкам нет. Но если иностранный собственник захочет закрыть свой бизнес, «кинув» российских клиентов и уволив сотрудников, то такой шаг будет предпринят.

Впрочем, есть и вариант, который мог бы устроить обе стороны. Его недавно предложил глава ВТБ Андрей Костин. «Почему, если в Европе, в Германии заморозили наши активы, ввели внешнее управление, мы должны на это спокойно смотреть? Разве не справедливо будет хотя бы разменяться? Почему там у нас просто отбирают, давайте компенсируем наши потери. Никакой политики — чистый бизнес. Европейские банки готовы были на первом этапе к обмену, а потом вмешалась власть и запретила им это делать. Они хотели обменять, у них достаточно большой размер кредитов в России, им тоже деваться некуда, потому что вроде бы кредиты хорошие, но местные надзорные органы требуют от них 100-процентных резервов. Обеим сторонам выгодно», — сказал Костин.

Фактически глава ВТБ предложил разумный компромисс, который не нашел понимания на Западе. Теперь за это придется заплатить банкам недружественных стран. Счет за финансовые потери они могут предъявить своим политикам.