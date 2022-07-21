Чебоксары, , 17:01 — REGNUM В Чувашии по ходатайству следствия заключен под стражу главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-стенды онкодиспансера cap.ru

Он подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения»).

По данным следствия, в январе текущего года главврач получил разрешение минздрава республики на внутреннее совместительство на 0,25 ставки в должности врача-онколога, заключив соответствующий трудовой договор. При этом никаких функций по условиям договора он не выполнял, обеспечив необоснованное включение подчиненными в табели учета рабочего времени заведомо ложных сведений о якобы выполнении им трудовых обязанностей на данной должности.

В итоге с января по май он необоснованно получил в счет заработной платы 249 тыс. рублей. Средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года главврача Республиканского онкодиспансера Чувашии признали виновной в злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 34 млн рублей и назначили реальное лишение свободы. Суд назначил 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 6 месяцев.

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