Киев, , 16:59 — REGNUM По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, киевский режим хочет переломить ход конфликта до наступления зимы и готовит «много сюрпризов» союзным войскам. Он написал об этом 21 июля в своём телеграм-канале.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно сейчас не дать русским затащить нас войной в зиму… Много зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — утверждает он в своём сообщении.

При этом ранее в Киеве неоднократно заявляли о подготовке неких неприятные сюрпризов для России в ходе конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американский телеканал NBC сообщил, что принимающие участие в военных действиях на Украине на стороне киевского режима иностранные наёмники заявили о падении у них боевого духа.