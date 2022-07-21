Рига, , 16:57 — REGNUM

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поддержка президентом Латвии Эгилсом Левитсом законопроекта о лишении гражданства «нелояльных» жителей республики (симпатизирующих России и ее внешнеполитическому курсу), выраженная им в недавнем телеинтервью, является очередным свидетельством русофобской внутренней политики республики.

Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Латвии на странице в социальных сетях: «Вот она, цензура мысли во всей красе, в лучших традициях антиутопии Джорджа Оруэлла. Впрочем, удивляться нечему: за годы независимости латвийская этнократия изрядно поднаторела в подавлении инакомыслия, в чём мы не раз имели возможность убедиться».

Посольство напомнило, для для достижения своих целей власти Латвии активно практикуют такие методы «убеждения», как политические репрессии, запугивание, травля, высылки, занесение «неблагонадежных» лиц в ежегодные отчеты спецслужб и другое.

«При этом неизменно одно: объектом нападок раз за разом становятся исключительно представители русскоязычной диаспоры, будь то журналисты, активисты гражданского общества или рядовые граждане», — подчеркивается в комментарии.

Оценивая новый законопроект, посольство РФ в Латвии задается вопросами: «Это ли не сегрегация по этническому и идеологическому признаку?! Это ли не посягательство на фундаментальные принципы демократии — свободу убеждений, мысли и совести, о соблюдении которых так печется «цивилизованная» Европа и Латвия вместе с ней?!»