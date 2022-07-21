Вашингтон, 21 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Принимающие участие в военных действиях на Украине на стороне киевского режима иностранные наёмники заявили о падении у них боевого духа. Об этом 21 июля сообщает американский телеканал NBC.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», — заявил бывший морской пехотинец США Рипли Роулигс, который ведёт поставки для зарубежных наёмников на Украине.

Также уточняется, что к падению боевого духа среди наёмников, по их словам, в том числе привели задержки поставок обещанного западного оружия, изъяны в других поставках и плохое взаимодействие подразделений ВСУ. Кроме того, они недовольны решениями командиров, принимающих их в стиле советской военной школы.

Кроме того, один из наёмников из США рассказал, что во время военных действий в районе Северодонецка погиб его командир и ещё три военных.

«Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше», — пояснил он.

Помимо того, отмечается, что в иностранном легионе на Украине отметили снижение числа желающих принимать участие в военных действиях на украинской территории, однако добавили, что продолжают искать «пути для расширения набора» желающих воевать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Стаханову Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских РСЗО M142 HIМАRS.