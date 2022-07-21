Москва, 21 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Сергей Денисов

D-russia.ru Цифровая экономика

В России появится единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений. Соответствующие поправки в федеральный закон «О рекламе» Госдума приняла в первом чтении 15 июля.

Согласно инициативе, чтобы заказать цифровую рекламу нужно будет зарегистрироваться на едином портале, а затем выбрать тип объявления, вид и географию распространения. Большую часть энергозатрат и ответственность за результат возьмет на себя оператор.

Необходимость подобного нововведения назрела давно и по нескольким причинам. Во-первых, рынок наружной рекламы, особенно в регионах, сейчас довольно непрозрачен. Заказать объявление на цифровом носителе за наличные может кто угодно, даже паспорта для этого зачастую не потребуется. Появление же единого оператора заставит всех участников рынка пройти верификацию. Анонимов и компаний-прокладок не останется, поэтому из отрасли будут вытеснены «серые» схемы. А возможности малого и среднего предпринимательства возрастут.

Во-вторых, на данный момент российский рынок цифровых рекламных услуг оказался в опасной зависимости от западного технологического влияния. Юридически единый оператор будет стопроцентно российской компанией, работающей на отечественном ПО. Данные также будут храниться на серверах внутри страны. Все это резко снизит риски хакерских атак и зависимость отрасли от прихотей зарубежных IT-гигантов.

В-третьих, под видом рекламы на экраны сейчас могут вывести все, что угодно, например, экстремистские призывы. Компетентные органы отреагируют, но уже после инцидента. А единый оператор исключит подобную проблему в принципе.

В-четвертых, единый оператор будет инвестировать в цифровую рекламу. Особенно в регионах, где у этого бизнеса еще есть потенциал для развития. Речь идет в том числе и о производстве ключевого для отрасли светодиодного оборудования.

По словам авторов законопроекта, никакой монополизации рынка и передела бизнеса, о которых говорят критики инициативы, не произойдет: прежние бизнес-цепочки останутся, но будут работать эффективнее. Рекламодатель сможет обращаться напрямую к владельцу конструкций. При этом опасения, что поправки приведут к усилению госрегулирования отрасли также беспочвенны. Единым оператором будет негосударственная компания, следить за деятельностью которой станут Минцифры и Федеральная антимонопольная служба.

Законопроект затронул также и порталы с объявлениями, такие как «Авито». В первую очередь это нужно, чтобы избавить площадки от различного рода мошеннических схем. Все объявления теперь будут собраны на единой платформе и разделены по категориям. Авторизоваться там необходимо будет через «Госуслуги», что отсечет доступ для злоумышленников. Кроме того, появится и возможность предъявить претензий в отношении некачественных товаров или услуг, а также недобросовестных покупателей.