Ярославль, 21 июля 2022, 16:51 — REGNUM В Ярославской области с 25 по 29 июля в общественных приёмных партии «Единая Россия» пройдет «Неделя приёмов» по вопросам правовой поддержки граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель региональной приёмной, уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.
Ярославцы и жители области смогут получить разъяснения по новым и действующим законам, а также помощь специалистов в решении конкретных проблем. По традиции в Неделе приемов примут участие сенаторы, депутаты всех уровней, представители Ассоциации юристов России и других ведомств.
По словам Альфира Бакирова, тематические «недели» очень востребованы по всей стране. В Ярославской области в этом году уже прошли «недели» по вопросам социальной поддержки, ЖКХ, садоводства и огородничества, организации детского летнего отдыха, дни граждан старшего поколения.
Задать свои вопросы и записаться на приём в период тематической Недели может любой житель Ярославля и области по тел. (48-52) 40-16-61 либо по электронной почте op@yaroslavl. er.ru.