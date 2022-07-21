Ярославль, 21 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Ярославской области с 25 по 29 июля в общественных приёмных партии «Единая Россия» пройдет «Неделя приёмов» по вопросам правовой поддержки граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель региональной приёмной, уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

Общественная приёмная

Ярославцы и жители области смогут получить разъяснения по новым и действующим законам, а также помощь специалистов в решении конкретных проблем. По традиции в Неделе приемов примут участие сенаторы, депутаты всех уровней, представители Ассоциации юристов России и других ведомств.

По словам Альфира Бакирова, тематические «недели» очень востребованы по всей стране. В Ярославской области в этом году уже прошли «недели» по вопросам социальной поддержки, ЖКХ, садоводства и огородничества, организации детского летнего отдыха, дни граждан старшего поколения.

«Ожидаемо наибольший отклик у населения вызвала мартовская Неделя по вопросам здравоохранения. Лекарственное обеспечение льготников, возможность заочного установления и подтверждения инвалидности, работа поликлиник, реабилитация после ковида — самые частые вопросы. Пару дней назад, 19 июля, у нас прошел Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей. Вместе с коллегами из областной прокуратуры, налоговой, Правительства области и Торгово-промышленной палаты принимали вопросы и предложения от бизнеса. В общей сложности в 2022 году в рамках таких тематических Недель мы приняли порядка 320 человек», — отметил Альфир Бакиров.

Задать свои вопросы и записаться на приём в период тематической Недели может любой житель Ярославля и области по тел. (48-52) 40-16-61 либо по электронной почте op@yaroslavl. er.ru.