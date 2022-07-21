Кострома, , 16:56 — REGNUM Директор филиалов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Костромской и Ивановской областям Дмитрий Засеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЦЛАТИ.

Филиал ЦЛАТИ в Костроме

«Дмитрий Александрович покинул пост 11 июля. Информацию о причинах, которые подтолкнули его к принятию такого решения, мы не комментируем», — пояснили в центре.

Напомним, ранее костромская общественница Ирина Назарова сообщала, что против Засеева возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственный комитет эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. Временно исполняющей обязанности директора костромского филиала назначена Светлана Фролова.

Учредителем ЦЛАТИ выступает Росприроднадзор. Организация занимается разработкой природоохранной документации, экологическими экспертизами воздуха, отходов, воды и земли. До этого уголовное дело завели на бывшего руководителя Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры Олега Чепуркова. Следствие полагает, что он брал взятки от коммерсантов, а взамен закрывал глаза на их нарушения. Не исключено, что под коммерсантами подразумеваются углежоги — незаконные предприятия по производству древесного угля.

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