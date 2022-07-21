Москва, 21 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Просьбу ликвидировать связанное с еврейской диаспорой в России агентство «Сохнут» направил в суд российский Минюст. Об этом 21 июля рассказали в Басманном суде Москвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

Также уточняется, что беседа по этому иску должна состояться 28 июля.

Отметим, названное агентство осуществляет репатриацию в Израиль и оказывает помощь репатриантам, а также работает с еврейскими общинами и ведёт образовательные курсы, детские и молодежные программы.