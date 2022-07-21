Курган, 21 июля 2022, 16:29 — REGNUM Власти Курганской области 21 июля известили о овом кадровом назначении. Заместителем губернатора региона стал Константин Малышев. Ранее он исполнял обязанности заместителя главы региона.
Из биографии чиновника известно, что он координирует и контролирует работу департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и государственной жилищной инспекции Курганской области.