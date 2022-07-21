Курган, 21 июля 2022, 16:29 — REGNUM Власти Курганской области 21 июля известили о овом кадровом назначении. Заместителем губернатора региона стал Константин Малышев. Ранее он исполнял обязанности заместителя главы региона.

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев
Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев
Правительство Курганской области

Из биографии чиновника известно, что он координирует и контролирует работу департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и государственной жилищной инспекции Курганской области.