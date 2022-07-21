Курган, 21 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Власти Курганской области 21 июля известили о овом кадровом назначении. Заместителем губернатора региона стал Константин Малышев. Ранее он исполнял обязанности заместителя главы региона.

Правительство Курганской области Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев

Из биографии чиновника известно, что он координирует и контролирует работу департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и государственной жилищной инспекции Курганской области.