Вашингтон, , 16:22 — REGNUM По мнению экс-советника министра обороны США полковника Дугласа Макгрегора, президент России Владимир Путин считает возможность вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) серьёзной угрозой. Он заявил об этом 21 июля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил американский полковник, ранее российский лидер заявлял, что он не против вступления Украины в Евросоюз, однако против увеличения присутствия на украинской территории военного присутствия альянса.

В то же время, он указал, что европейские страны, в первую очередь Италия и ФРГ, опасаются продолжения роста эскалации напряжённости в конфликте на Украине.

«Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», — уточнил Макгрегор.

При этом американский военный добавил, что главный мотив России в этом случае заключается в том, что она не намерена находиться в соседстве со странами — членами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в случае, если бы России не остановила действия НАТО на Украине началом своей спецоперации, спустя некоторое время альянс начал бы войну из-за полуострова Крым.