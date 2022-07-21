Рига, , 16:21 — REGNUM

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) опубликовал в соцсетях список кандидатов в депутаты парламента республики, выборы в который завершатся 1 октября нынешнего года.

Так, в Риге будут баллотироваться лидер списка РЛС, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов, депутат Рижской думы Инна Дьери и представитель Центристской партии Нормунд Гростиньш.

В Латгалии — юрист Екатерина Стехновска-Славска, помощник вице-мэра Даугавпилса Дмитрий Рыбников и специалист по компьютерной технике Юрий Алексеев. В Видземе — депутат Олайнской краевой думы Андрис Вурчс, активист Максим Жданов и специалист по мехатронике Александр Клапин. В Земгале – елгавский депутат Андрей Пагор и руководитель культурного центра «Лад» Людмила Ушакова. В Курземе – Елена Осипова.

Сообщается, что на выборы РСЛ идет для реализации следующих целей — «сохранить память, культуру и традиции, которые важны для большинства русскоязычных Латвии, бороться за то, чтобы усиливающийся экономический кризис не отразился на простых жителях Латвии и не довел семьи до банкротства».