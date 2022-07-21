Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 604 случая заражения коронавирусом, что на 32 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 21 июля сообщил региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Заболеваемость ковидом продолжает расти в Северной столице. При этом показатели суточной смертности остаются на тех же отметках. За минувшие сутки жертвами вируса стали четыре пациента (-1 летальный случай по сравнению с предыдущими сутками). Излечились от COVID-19 за сутки 546 человек (+33).

В Петербурге на стационарном лечении ковида состоят 816 больных (+3). В медучреждения за сутки поступили 74 пациента (+10) с этим диагнозом. Число больных в реанимации возросло до 106 человек (+9), а к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека (+3). Покинули больницы после получения отрицательного теста на ковид за сутки 77 пациентов (+4).

Вне стационаров, амбулаторно от ковида лечатся 2510 человек. За сутки этот показатель вновь возрос: прирост составил 190 больных.

В Петербурге за всё время пандемии выявили 1 543 573 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины, за это время 34 265 человек. Выздоровели 1 504 837 пациентов.

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