Санкт-Петербург, 21 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 604 случая заражения коронавирусом, что на 32 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 21 июля сообщил региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Заболеваемость ковидом продолжает расти в Северной столице. При этом показатели суточной смертности остаются на тех же отметках. За минувшие сутки жертвами вируса стали четыре пациента (-1 летальный случай по сравнению с предыдущими сутками). Излечились от COVID-19 за сутки 546 человек (+33).

В Петербурге на стационарном лечении ковида состоят 816 больных (+3). В медучреждения за сутки поступили 74 пациента (+10) с этим диагнозом. Число больных в реанимации возросло до 106 человек (+9), а к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека (+3). Покинули больницы после получения отрицательного теста на ковид за сутки 77 пациентов (+4).

Вне стационаров, амбулаторно от ковида лечатся 2510 человек. За сутки этот показатель вновь возрос: прирост составил 190 больных.

В Петербурге за всё время пандемии выявили 1 543 573 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины, за это время 34 265 человек. Выздоровели 1 504 837 пациентов.