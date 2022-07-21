Таганрог, Ростовская область, 21 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше для прекращения обстрелов мирного населения Донбасса. Об этом 21 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Таганроге в ходе посещения пункта временного размещения (ПВР) эвакуированных из Донбасса и с Украины лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как отметил Медведев, комментируя рассказы эвакуированных об обстрелах Донецка со стороны киевских боевиков, задачи по предотвращение обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса будут решены, однако на это потребуется определённое время.

«И не только от Донецка, теперь нужно пошире всё. Подальше», — добавил зампред Совбеза РФ в ответ на призыв отодвинуть украинских нацистов от столицы ДНР для прекращения обстрелов.

Также он заверил, что все задачи спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины будут доведены до конца и в республиках Донбасса станет «спокойно, мирно и комфортно».

«Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили, и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беженцы из Донбасса попросили зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева передать президенту России Владимиру Путину привет и пожелать ему здоровья.