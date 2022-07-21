Брюссель, , 16:00 — REGNUM Решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов было впервые с 2011 года принято советом управляющих европейского регулятора. Это 21 июля следует из пресс-релиза, который был обнародован по итогам их заседания.

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов», — говорится в сообщении. В результате базовая процентная ставка ЕЦБ выросла до 0,5%, ставка по депозитам стала составлять 0% и ставка по краткосрочным кредитам регулятора — 0,75%.

При этом уточняется, что во время будущих заседаний управляющих ЕЦБ процентные ставки могут быть ещё повышены.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов до уровня 1,5-1,75 процента годовых.