Большесолдатский район, , 15:58 — REGNUM В Курской области 38-летний глава крестьянского (фермерского) хозяйства осужден за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Глава фермерского хозяйства, который впоследствии стал депутатом Любостанского сельсовета, путём обмана и злоупотребления доверием жителей Большесолдатского района приобрел право на чужое имущество — земельные доли на территории Любостанского сельсовета общей площадью 27 га. Тем самым он причинил Российской Федерации имущественный ущерб в крупном размере.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.