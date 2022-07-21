Липецк, 21 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Липецке прокуратура проверила благоустройство детской площадки в «Катюшином сквере» и выяснила, что она представляет опасность для детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

Прокуратура организовала проверки детских площадок после того, как два ребёнка получили травмы на качелях во дворе дома № 18 на бульваре Шубина. Причиной несчастных случаев назвали ненадлежащее эксплуатационное состояние качелей. Прокурор обратился в суд с требованием к мэрии Липецка и жилищной управляющей компании о выплатить пострадавшим компенсацию в 150 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что игровое оборудование на площадке в сквере также нуждается в ремонте, поскольку его эксплуатационное состояние создает риск получения детьми травм. Для устранения нарушений в адрес председателя департамента развития территории администрации Липецка внесено представление. После вмешательства прокуратуры игровое оборудование отремонтировали. На 2022 год запланировали благоустройство сквера, в том числе установку новых спортивных элементов, беседок и скамеек.