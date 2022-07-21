Брюссель, , 15:51 — REGNUM Запрет на поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиации принял решение снять в седьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз. Это следует из заявления Совета ЕС, которое 21 июля обнародовано на его сайте.

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Отмечается, что такого решения «требуют международные стандарты авиабезопасности ICAO (Международная организация гражданской авиации)».

Помимо того, в новом пакете санкций против ФР смягчён ряд финансовых ограничений в отношении экспорта российских нефти и продовольствия.

Как сообщало, ранее российский министр энергетики Николай Шульгинов доложил президенту России Владимиру Путину о добыче нефти и угля за последние полгода.