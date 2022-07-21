Стокгольм, , 15:51 — REGNUM Правительство Швеции, как и планировалось, намерено сократить долю собственности в авиакомпании SAS («Скандинавские авиалинии»). Об этом 21 июля в интервью новостному агентству TT рассказал министр промышленности Карл-Петтер Торвальдссон.

Самолёт авиакомпании SAS Jhz94

По словам Торвальдссона, вся авиационная отрасль находится в стадии трансформации, и все больше внимания уделяется туристическим направлениям.

«Я думаю, что авиакомпании по всему миру в настоящее время думают о том, как обеспечить себе доходы, поскольку бизнес-перелеты, похоже, сокращаются, а объемы туристических поездок растут», — сказал министр.

Среди прочего министр отказался комментировать только что завершившуюся забастовку пилотов SAS. В разговоре с журналистами он сослался на то, что «правительство никогда не комментирует конфликты на рынке труда».