Стокгольм, 21 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Швеции партия «Зеленых» требует, чтобы все промышленные фрахтовые перевозки в Балтийском море были немедленно приостановлены. Об этом со ссылкой на пресс-релиз партии сообщило новостное агентство ТТ.

Mp.se Пер Болунд

«Совершенно очевидно, что у нас наблюдается острый кризис», — заявил агентству лидер «Зеленых» Пер Болунд.

Болунд отмечает, что вся экосистема Балтийского моря находится под угрозой. В частности, он обратил внимание на вылов трески. Он также раскритиковал правительство Швеции под руководством «Социал-демократов» за то, что оно слишком мало сделало для защиты рыбного разнообразия в Балтийском море.

«Балтийское море — это уникальный морской район, это ресурс, который так много нам дает, но который мы полностью уничтожаем», — добавил политик.