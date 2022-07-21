Нерчинск, Забайкальский край, , 15:47 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края 21 июля известила о завершении расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при благоустройстве площади в Нерчинске. Его фигурантом стал индивидуальный предприниматель из Иркутска и его доверенное лицо: они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Нерчинск (сс) Mariasubb12

По версии следствия, в декабре 2019 г. администрация городского поселения «Нерчинское» Нерчинского района Забайкальского края и общество с ограниченной ответственностью «АвангардРемСтрой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству центральной площади г. Нерчинска.

В рамках его исполнения в 2020 г. субподрядчики — индивидуальный предприниматель и его доверенное лицо — не выполнили часть работ, организовав подписание представителями администрации и генерального подрядчика фиктивных актов приемки работ. На основании подложных актов из бюджета городского поселения в 2020–2021 гг. произведена оплата фактически невыполненных работ в сумме 18,7 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела индивидуальный предприниматель в полном объеме возместил причиненный городскому поселению ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нерчинский районный суд Забайкальского края.

Как сообшало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области директора ООО «Анже» обвинили о хищении денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации.

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