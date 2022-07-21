Камешково, Владимирская область, 21 июля 2022, 15:43 — REGNUM Во Владимирской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Были обследованы лесные участки во Второвском участковом лесничестве ГКУ ВО «Камешковское лесничество». Там выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений сосны. Ущерб от действий неустановленных лиц превысил 360 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранного прокурора.