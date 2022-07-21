Камешково, Владимирская область, 21 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Были обследованы лесные участки во Второвском участковом лесничестве ГКУ ВО «Камешковское лесничество». Там выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений сосны. Ущерб от действий неустановленных лиц превысил 360 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранного прокурора.